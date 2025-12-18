CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Rayo Vallecano-Drita maçı hakkında: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Rayo Vallecano-Drita maçı hakkında: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

UEFA Konferans Ligi’nde İspanyol rüzgarı esmeye devam ediyor! Rayo Vallecano sahasında Kosova temsilcisi Drita’yı ağırlayacak. Turnuvada sergilediği istikrarlı performansla 10 puan toplayan ve 7. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, taraftarı önünde galip gelerek ilk 8 yolundaki iddiasını kanıtlamak istiyor. Diğer yanda ise 8 puanla 19. basamakta kendine yer bulan ve Avrupa’da adından söz ettiren Drita, Madrid deplasmanından puan çıkararak ilk 24 potasındaki yerini sağlama almayı hedefliyor. Peki Rayo Vallecano-Drita maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 19:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rayo Vallecano-Drita maçı hakkında: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Rayo Vallecano-Drita maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Rayo Vallecano, Konferans Ligi'nin 6. haftasında, Madrid'de Drita'yı konuk ediyor. Bu sezon tek mağlubiyetini Slovan Bratislava'ya karşı alıp gösterdiği başarılı performansla 7. sıraya oturan İspanya temsilcisi, ilk 8'deki iddiasını sürdürmek için hata yapmak istemiyor. Drita ise geçen hafta AZ Alkmaar'a 3-0 yenilmesinin ardından bu zorlu deplasmandan puanla dönerek taraftarının gönlünü almak istiyor. İşte Rayo Vallecano-Drita maçının detayları...

Rayo Vallecano-Drita MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano-Drita maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Estadio de Vallecas'taki karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Rayo Vallecano-Drita MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano-Drita maçı, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. Onun yardımcılıklarını ise Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

Rayo Vallecano-Drita MAÇI İZLE | TRT TABİİ konferans yayını👈

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan Turkuvaz Medya'ya teşekkür!
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Serdal Adalı’nın Rafa Silva sözleri infial yarattı! ‘Tam bir delilik’
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Eğilmeden bükülmeden Filistin'in yanındayız"
Gençlerbirliği'nden muhteşem geri dönüş!
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği'nden muhteşem geri dönüş! Gençlerbirliği'nden muhteşem geri dönüş! 19:25
Galatasaray-Başakşehir maçı detayları! Galatasaray-Başakşehir maçı detayları! 18:04
Fırtına'nın Alanya mesaisi başladı! Fırtına'nın Alanya mesaisi başladı! 17:58
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 17:39
G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! 16:39
Beşiktaş'ta yıldız isim için görüşmeler başladı! Beşiktaş'ta yıldız isim için görüşmeler başladı! 15:32
Daha Eski
F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... 14:41
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 14:38
G.Saray'ın grubu belli oldu! G.Saray'ın grubu belli oldu! 14:12
Gençlerbirliği-Bodrum FK | CANLI Gençlerbirliği-Bodrum FK | CANLI 13:28
Napoli-Milan maçı detayları Napoli-Milan maçı detayları 13:27
Arda Güler için bomba takas iddiası! Arda Güler için bomba takas iddiası! 13:19