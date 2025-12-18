Rayo Vallecano-Drita maçı hakkında: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Rayo Vallecano, Konferans Ligi'nin 6. haftasında, Madrid'de Drita'yı konuk ediyor. Bu sezon tek mağlubiyetini Slovan Bratislava'ya karşı alıp gösterdiği başarılı performansla 7. sıraya oturan İspanya temsilcisi, ilk 8'deki iddiasını sürdürmek için hata yapmak istemiyor. Drita ise geçen hafta AZ Alkmaar'a 3-0 yenilmesinin ardından bu zorlu deplasmandan puanla dönerek taraftarının gönlünü almak istiyor. İşte Rayo Vallecano-Drita maçının detayları...

Rayo Vallecano-Drita MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano-Drita maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Estadio de Vallecas'taki karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Rayo Vallecano-Drita MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano-Drita maçı, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. Onun yardımcılıklarını ise Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

