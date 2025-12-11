CANLI SKOR ANA SAYFA
Universitatea Craiova-Sparta Prag maçı canlı: Hangi kanalda? Saat kaçta?

Universitatea Craiova-Sparta Prag maçı canlı: Hangi kanalda? Saat kaçta?

Universitatea Craiova, Konferans Ligi'nin 5. haftasında, Complex Sportiv Craiova'da Sparta Prag'ı ağırlayacak. Ligde sahip olduğu 7 puanla, puan tablosunda 15. sırada yer alan ev sahibi ekip, 11. sıradaki rakibine meydan okuyacak. Sparta Prag ise ilk 8'e yerleşme şansını yeniden zorlayacak. Bu sezon tek mağlubiyetini Rijeka deplasmanında alan Çekya temsilcisi, mutlak 3 puan hedefliyor. İşte Universitatea Craiova-Sparta Prag maçı canlı yayın bilgileri...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 16:50
Universitatea Craiova-Sparta Prag maçı canlı: Hangi kanalda? Saat kaçta?

Universitatea Craiova ile Sparta Prag, Konferans Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Kritik maçta, puan tablosunda 15. sırada yükselmek isteyen ve ilk 8 için mücadele eden ev sahibi ekip, taraftarı önünde alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Sparta Prag ise kendi liginde sergilediğ başarılı performansla 2. sıraya otururken Konferans Ligi'nde ise ilk 4 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberliğe imza attı. 11. sıradaki konuk takım, puanını 10'a çıkararak ilk 8'e adını yazdırmak istiyor. Peki Universitatea Craiova-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Universitatea Craiova-Sparta Prag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Universitatea Craiova-Sparta Prag maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Complex Sportiv Craiova'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Universitatea Craiova-Sparta Prag MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika Futbol Federasyonu'ndan hakem Jasper Vergoote'nin düdük çalacağı Universitatea Craiova-Sparta Prag maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

