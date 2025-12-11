Universitatea Craiova-Sparta Prag maçı canlı: Hangi kanalda? Saat kaçta?

Universitatea Craiova-Sparta Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Universitatea Craiova ile Sparta Prag, Konferans Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Kritik maçta, puan tablosunda 15. sırada yükselmek isteyen ve ilk 8 için mücadele eden ev sahibi ekip, taraftarı önünde alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Sparta Prag ise kendi liginde sergilediğ başarılı performansla 2. sıraya otururken Konferans Ligi'nde ise ilk 4 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberliğe imza attı. 11. sıradaki konuk takım, puanını 10'a çıkararak ilk 8'e adını yazdırmak istiyor. Peki Universitatea Craiova-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Universitatea Craiova-Sparta Prag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Universitatea Craiova-Sparta Prag maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Complex Sportiv Craiova'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Universitatea Craiova-Sparta Prag MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika Futbol Federasyonu'ndan hakem Jasper Vergoote'nin düdük çalacağı Universitatea Craiova-Sparta Prag maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.