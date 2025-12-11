CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Noah-Legia Varşova maçı detayları: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgisi!

Noah-Legia Varşova maçı detayları: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgisi!

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Noah, Vazgen Sargsyan Hanrapetakan'da Legia Varşova'yı ağırlıyor. İlk 4 haftada topladığı 5 puanla 23. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, 2. galibiyeti için sahaya çıkacak. Legia Varşova ise 3 puanla 28. sıraya demir attı. Tek galibiyetini Shakhtar'a karşı alan Polonya temsilcisi, ilk 24 şansını zorlayacak. Maçın yayın saati kanalı ve detayları merak ediliyor. Peki Noah-Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 15:59 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 16:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Noah-Legia Varşova maçı detayları: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgisi!

Noah-Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Noah, Konferans Ligi'nin 5. haftasında Polonyalı rakibi Legia Varşova'yı ağırlıyor. Ligdeki tek mağlubiyetini Sigma karşısında alan Ermenistan temsilcisi, ilk 24'e girmenin yollarını arıyor. Legia Varşova ise Shaktar'a karşı aldığı galibiyet dışında puan kazanamadı. Kötü gidişata dur demek isteyen konuk ekip, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte Noah-Legia Varşova maçının tüm detayları...

Noah-Legia Varşova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Noah-Legia Varşova maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te, Kazak hakem Bulat Sariyev'in düdüğüyle başlayacak.

Noah-Legia Varşova MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında, Vazgen Sargsyan Hanrapetakan'da oynanacak Noah-Legia Varşova maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu!
REKLAM-CASPER
DİĞER
Fenerbahçe'de iş ciddiye bindi! Yıldız oyuncu için kritik zirve...
Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
F.Bahçe'de o isme Polonya'dan kanca!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Antalyaspor mesaisi G.Saray'da Antalyaspor mesaisi 16:48
Beşiktaş'ta Fırtına'ya hazırlık Beşiktaş'ta Fırtına'ya hazırlık 16:47
Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu! Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu! 15:30
Celtic-Roma maçı bilgileri! Celtic-Roma maçı bilgileri! 14:49
Panathinaikos-Viktroia Plzen maçı detayları Panathinaikos-Viktroia Plzen maçı detayları 14:28
TFF'den Mehmet Türkmen için flaş karar! TFF'den Mehmet Türkmen için flaş karar! 13:24
Daha Eski
Freiburg-Salzburg maçı bilgileri! Freiburg-Salzburg maçı bilgileri! 13:10
Freiburg-Salzburg maçı detayları Freiburg-Salzburg maçı detayları 13:10
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 12:06
F.Bahçe'de o isme Polonya'dan kanca! F.Bahçe'de o isme Polonya'dan kanca! 12:00
F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! 11:50
F.Bahçe'de Sörloth zirvesi! Menajeri... F.Bahçe'de Sörloth zirvesi! Menajeri... 11:47