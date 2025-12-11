Noah-Legia Varşova maçı detayları: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgisi!

Noah-Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Noah, Konferans Ligi'nin 5. haftasında Polonyalı rakibi Legia Varşova'yı ağırlıyor. Ligdeki tek mağlubiyetini Sigma karşısında alan Ermenistan temsilcisi, ilk 24'e girmenin yollarını arıyor. Legia Varşova ise Shaktar'a karşı aldığı galibiyet dışında puan kazanamadı. Kötü gidişata dur demek isteyen konuk ekip, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte Noah-Legia Varşova maçının tüm detayları...
Noah-Legia Varşova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Noah-Legia Varşova maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te, Kazak hakem Bulat Sariyev'in düdüğüyle başlayacak.
Noah-Legia Varşova MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında, Vazgen Sargsyan Hanrapetakan'da oynanacak Noah-Legia Varşova maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.