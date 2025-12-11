Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc maçı izle: Saat ve kanal bilgileri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lincoln Red Imps ile Sigma Olomouc, Konferans Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Kendi ligindeki başarılı performansıyla tek beraberliği alan namağlup ev sahibi, Konferans Ligi'nde ise tek galibiyetini evinde Lech Poznan'a karşı aldı. Sigma Olomouc ise son 2 haftada Noah ve Celje karşısında aldığı galibiyetlerle moral depolamasının ardından serinin 3. ayağı için sahaya çıkacak. İşte Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc maçı detayları...

Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Europa Point Stadium'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc MAÇI HANGİ KANALDA?

Macar hakem Csonka Bence'nin düdük çalacağı Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.