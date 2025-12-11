Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc maçı izle: Saat ve kanal bilgileri!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps, evinde Çekya temsilcisi Sigma Olomouc'u ağırlıyor. İlk 4 haftada topladığı 4 puanla 26. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, taraftarı önünde alacağı kritik bir galibiyetle ilk 24'e tırmanma ve gruptan çıkma umutlarını canlı tutma hedefinde. Rakip Sigma Olomouc ise 7 puanla 14. sırada yer alıyor ve bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak sadece ilk 8 sırayı zorlamakla kalmayıp, üst tura yükselişini garantilemek istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 17:07
Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lincoln Red Imps ile Sigma Olomouc, Konferans Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Kendi ligindeki başarılı performansıyla tek beraberliği alan namağlup ev sahibi, Konferans Ligi'nde ise tek galibiyetini evinde Lech Poznan'a karşı aldı. Sigma Olomouc ise son 2 haftada Noah ve Celje karşısında aldığı galibiyetlerle moral depolamasının ardından serinin 3. ayağı için sahaya çıkacak. İşte Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc maçı detayları...

Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Europa Point Stadium'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc MAÇI HANGİ KANALDA?

Macar hakem Csonka Bence'nin düdük çalacağı Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

