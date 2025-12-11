Hamrun Spartans-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hamrun Spartans-Shakhtar Donetsk maçını takip etmek için TIKLA!

Hamrun Spartans ile Shakhtar Donetsk, Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dolu bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Futbol tutkunlarının merak ettiği "Hamrun-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?" soruları arama trendlerinde üst sıralarda yer alıyor. Müsabakayı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ve platform bilgilerini öğrenmeye çalışırken, maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceği de büyük merak konusu oluyor. Avrupa sahnesindeki bu kritik mücadele hem Hamrun hem de Shakhtar için büyük önem taşıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

HAMRUN-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ GÜN?

Hamrun-Shakhtar Donetsk maçı, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak.

HAMRUN-SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Hamrun-Shakhtar Donetsk maçı, saat 23:00'te başlayacak.

HAMRUN-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hamrun ve Shakhtar Donetsk'in karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Ta'Qali'da, Ta'Qali National Stadyumu'nda oynanacak.

HAMRUN VS SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hamrun ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, tabii Spor 4 kanalında canlı yayınlanacak. Hamrun Spartans FC-FC Shakhtar Donetsk maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

HAMRUN VS SHAKHTAR DONETSK MAÇINI BU LİNKTEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ