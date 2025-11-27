CANLI SKOR ANA SAYFA
Zrinjski Mostar-Hacken maçı ayrıntıları | Yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler

Zrinjski Mostar, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Hacken'i konuk ediyor. NK Zrinjski'de oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, taraftarının desteğini de arkasına alarak 3 puanla oturduğu 26. sıradan ortalara ilerlemeyi hedefliyor. Hacken ise 2 puanla 28. sırada bulunuyor. Bu sezon henüz galibiyet yüzü göremeyen konuk ekip, ilk 3 puanı için mücadele edecek. Maçın yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Zrinjski Mostar-Hacken maçı tüm detayları...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 09:51
Zrinjski Mostar, UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Hacken ile karşı karşıya geliyor. İlk hafta maçında Lincoln Red'i evinde 5-0 mağlup eden Igor Stimac'ın öğrencileri, 2. haftada ise Mainz'e 1+0 yenildi. Geçen hafta ise Dynamo Kiev karşısında ezici bir mağlubiyet yaşayan ev sahibi, taraftarının gücüyle galibiyet alıp toparlanmayı hedefliyor. Hacken ise ilk 3 haftada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle hanesine 2 puan yazdırdı ve 28. sıraya oturdu. İşte Zrinjski Mostar - Hacken maçı detayları...

Zrinjski Mostar-Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Zrinjski Mostar-Hacken MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zrinjski Mostar-Hacken maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Avusturya'lı hakem Christian Ciochirca'nın düdük çalacağı mücadele, Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak. Ciochirca'nın yardımcılıklarını ise Maximilian Weiss ve Michael Obritzberger üstlenecek.

Zrinjski Mostar-Hacken MAÇI HANGİ KANALDA?

Zrinjski Mostar-Hacken maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

