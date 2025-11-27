UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta tamamlandı!

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 4. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.
Breidablik deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Samsunspor, 10 puan ve averajla zirvede yer aldı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Shamrock Rovers'a konuk olduğu maçı 2-1 kazandı. Puanını 9 yapan Shakhtar Donetsk, 4. sıraya yerleşti.
ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan): 1-1
Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan): 0-1
Breidablik (İzlanda) - Samsunspor: 2-2
Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0
Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0
Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya): 0-1
Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere): 2-1
Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2