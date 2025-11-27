CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta tamamlandı!



UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının 4. haftası oynanan 9 maçla sona erdi. Breidablik deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen temsilcimiz Samsunspor, 10 puan ve averajla zirvede yer aldı. İşte 4. haftanın toplu sonuçları...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 01:20


UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 4. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Breidablik deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Samsunspor, 10 puan ve averajla zirvede yer aldı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Shamrock Rovers'a konuk olduğu maçı 2-1 kazandı. Puanını 9 yapan Shakhtar Donetsk, 4. sıraya yerleşti.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan): 1-1

Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan): 0-1

Breidablik (İzlanda) - Samsunspor: 2-2

Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0

Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0

Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya): 0-1

Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere): 2-1

Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

