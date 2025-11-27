Drita-Shkendija maçı canlı izle | Hangi kanalda, saat kaçta? Konferans Ligi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Futbolseverler, Konferans Ligi'nin 4. haftasında orta sıralarda tüm dengeleri değiştirecek bir maça tanıklık edecek. 5 puan ve +1 averajlı, ligin namağlubu Drita, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip yenilmezlik serisini sürdürmek isterken Jeton Beqiri'nin öğrencileri ise ilk deplasman galibiyeti için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Drita-Shkendija maçının canlı yayın bilgileri ve merak edilenler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 11:25
Drita-Shkendija maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Drita, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Shkendija ile kozlarını paylaşacak. İlk 3 haftada yenilgi yüzü görmeyerek 4. haftaya namağlup giren Zekirija Ramadani'nin öğrencileri, 5 puanla bulunduğu 13. sıradan yükseklere zıplamak için mücadele edecek. Shkendija ise tek mağlubiyetle 4 puanın sahibi oldu ve 21. sıraya yerleşti. Son maçında Jagiellonia ile tek golle berabere kalan ekip, ilk deplasman galibiyetini hedefliyor. Peki Drita-Shkendija maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Drita-Shkendija MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Drita-Shkendija maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Danimarkalı hakem Mikkel Redder'in düdük çalacağı karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Drita-Shkendija MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadiumi Fadil Vokrri'de oynanacak Drita-Shkendija maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

