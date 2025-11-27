Drita-Shkendija maçı canlı izle | Hangi kanalda, saat kaçta? Konferans Ligi

Drita-Shkendija maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Drita, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Shkendija ile kozlarını paylaşacak. İlk 3 haftada yenilgi yüzü görmeyerek 4. haftaya namağlup giren Zekirija Ramadani'nin öğrencileri, 5 puanla bulunduğu 13. sıradan yükseklere zıplamak için mücadele edecek. Shkendija ise tek mağlubiyetle 4 puanın sahibi oldu ve 21. sıraya yerleşti. Son maçında Jagiellonia ile tek golle berabere kalan ekip, ilk deplasman galibiyetini hedefliyor. Peki Drita-Shkendija maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Drita-Shkendija MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Drita-Shkendija maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Danimarkalı hakem Mikkel Redder'in düdük çalacağı karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Drita-Shkendija MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadiumi Fadil Vokrri'de oynanacak Drita-Shkendija maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.