Breidablik-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Breidablik-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, namağlup liderliğini sürdürmek için 1 puanla 32. sırada bulunan Breidablik ile karşılaşacak. Thomas Reis yönetimindeki takım, Avrupa'daki etkileyici performansını 4. haftada da sürdürmek ve yoluna gol yemeden devam etmek istiyor. Futbolseverler ise bu heyecan verici karşılaşmayı "Breidablik-Samsunspor maçı canlı izle" aramasıyla takip etmeye hazırlanıyor. Öte yandan, hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı da merak ediliyor. Peki, Breidablik-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Breidablik-Samsunspor maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak Breidablik-Samsunspor maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Breidablik: A. Einarsson; Valgeirsson, Orrason, Margeirsson, K. Jonsson; A. Jonsson, Ludviksson, Gunnlaugsson; Thorsteinsson, Ulfarsson, Ingvarsson

Samsunspor: Okan; Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson; Makoumbou; Musaba, Holse, Yunus Emre, Emre; Mouandilmadji

SAMSUNSPOR AVRUPA'DA NAMAĞLUP

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev ve Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi. Konferans Ligi'nde topladığı 9 puanla averajla lider konumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Breidablik karşısında da galibiyet alarak liderliğini sürdürmek istiyor. Samsun ekibi, Breidablik maçının ardından sırasıyla AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

"BİZDE BASKI HİSSETMEYECEĞİZ"

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, ""Ligle alakalı bir yorum yapmak zor. Ama rakibimizin liglerinin son 3 haftasında teknik direktör konusunda bir değişikliği olmuş. Belki rakibimiz bize karşı baskı hissetmeden oynamaya çalışacak. Bizde baskı hissetmeyeceğiz. Çünkü şimdiye kadar çok iyi performans gösterdik ve ligdeki pozisyonumuzda çok iyi bir durumdayız. Belki bu oynadığımız 3 karşılaşma sonunda bu pozisyonda olacağımızı kimse beklemiyordu. Bu karşılaşma ile alakalı Logi Tomasson'un verdiği bazı tavsiyeleri de değerlendirdik. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Çok iyi bir mantalite göstermek istiyoruz. Her zaman karşılaşmalarda gösterdiğimiz o mantaliteyi göstermeye devam edersek yarın puanlar almak ve galip gelmek için çok iyi fırsatımız olacaktır" dedi.

AVRUPA'DA 16. RANDEVU

Avrupa tarihinde 15 defa sahaya çıkan Samsunspor, Breidablik karşılaşması öncesinde 36 takımlı Konferans Ligi'nde averajla liderliğe yerleşerek damga vurmayı sürdürüyor. Daha önce oynadığı bu karşılaşmalarda 9 galibiyet alan kırmızı-beyazlılar, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Samsunspor, bu müsabakalarda 23 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 14 gol gördü.

SAMSUNSPOR KADROSUNDA KRİTİK EKSİKLER

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.

KIRMIZI-BEYAZLILARDA GOLCÜLER DİKKAT ÇEKİYOR

Samsunspor'un Avrupa Kupaları'ndaki golleri, golcü oyuncuları Marius Mouandilmadji, Carlo Holse, Anthony Musaba ve Emre Kılınç'tan geldi. Konferans Ligi'ndeki 3 karşılaşmada Musaba, Holse ve Mouandilmadji 2'şer gol atma başarısı gösterirken Emren Kılınç ise 1 gol atarak kırmızı-beyazlı takımın başarısında pay sahibi oldu.

BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, Breidablik-Samsunspor maçı hakemi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Denys Shurman oldu. Shurman'ın yardımcılıklarını Samen Shlonchak ve Valentyn Kutsev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Klym Zabroda üstlenecek. Breidablik-Samsunspor maçı VAR hakemi koltuğunda Viktor Kopiievskyi yer alacak. AVAR'da ise Dmytro Panchyshyn görev yapacak.