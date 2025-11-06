CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Noah - Sigma Olomouc maçı yayın bilgisi!

Noah - Sigma Olomouc maçı yayın bilgisi!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta başlarken Noah, evinde Sigma Olomouc'u konuk ediyor. İlk maçında Rijeka'ya karşı gösterdiği üstün performanla hanesine 3 puan yazdıran ev sahibi ekip, 2 maçında ise Banants ile golsüz berabere kalarak 4 paunla 11. sıraya yerleşti. Sigma Olomouc ise Fiorentina'ya karşı ağır yenilgi almasının ardından Rakow ile 1-1 berabere kalarak ilk paunını aldı ve 28. sıraya sıçradı. Peki Noah - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yayın bilgileri...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 14:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Noah - Sigma Olomouc maçı yayın bilgisi!

Noah - Sigma Olomouc maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Noah, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Sigma Olomouc'u ağırlayacak. Repucblican Stadium'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle yer aldığı 11. sıradan yukarı zıplamak için mücadele edecek. Taraftarının önünde hata yapmak isteyen Ermenistan ekibi, puanını 7'ye çıkararak üst sıralara yerleşmek istiyor. Sigma Olomouc ise umduğu performansı ilk 2 haftada sergileyemedi ve 3. sıraya 28. sıradan giriş yaptı. İşte Noah - Sigma Olomouc maçı detayları...

Noah - Sigma Olomouc MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Noah - Sigma Olomouc maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Republican Stadium'da oynanacak müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Mohammad Aslam düdük çalacak.

Noah - Sigma Olomouc MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Noah - Sigma Olomouc karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom-REKLAM
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi | CANLI
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'in iftiralarına sert tepki: "Biz az söyledik o çok anlasın"
Osimhen ile ilgili flaş transfer iddiası! Gelecek sezon...
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 14:30
Kartal 3 eksikle çalıştı Kartal 3 eksikle çalıştı 14:20
12. haftanın hakemleri açıklandı! 12. haftanın hakemleri açıklandı! 14:00
Trabzonspor’a Batagov şoku! Trabzonspor’a Batagov şoku! 13:52
Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali 13:41
Ataman'dan Kızılyıldız yenilgisi sonrası tepki! Ataman'dan Kızılyıldız yenilgisi sonrası tepki! 12:13
Daha Eski
Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? 11:37
Sporting Braga - Genk maçı detayları! Sporting Braga - Genk maçı detayları! 11:31
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! 11:26
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 11:19
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı bilgileri! Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı bilgileri! 11:13
8. harika 8. harika 02:55