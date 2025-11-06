Noah - Sigma Olomouc maçı yayın bilgisi!

Noah - Sigma Olomouc maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Noah, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Sigma Olomouc'u ağırlayacak. Repucblican Stadium'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle yer aldığı 11. sıradan yukarı zıplamak için mücadele edecek. Taraftarının önünde hata yapmak isteyen Ermenistan ekibi, puanını 7'ye çıkararak üst sıralara yerleşmek istiyor. Sigma Olomouc ise umduğu performansı ilk 2 haftada sergileyemedi ve 3. sıraya 28. sıradan giriş yaptı. İşte Noah - Sigma Olomouc maçı detayları...

Noah - Sigma Olomouc MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Noah - Sigma Olomouc maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Republican Stadium'da oynanacak müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Mohammad Aslam düdük çalacak.

Noah - Sigma Olomouc MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Noah - Sigma Olomouc karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.