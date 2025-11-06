Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı maçı detayları!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Crystal Palace, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Selhurst Park'ta oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek.

Geride kalan ilk 2 haftada 3'er puana sahip olan iki ekip de karşılaşmadan galip ayrılarak ilk 8 için avantaj yakalamayı hedefliyor.

CRYSTAL PALACE-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

CRYSTAL PALACE-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı tabii spor 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Lerma, Devenny, Sosa, Sarr, Pino, Mateta.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Kasius, Goes, Penetra, de Wit, Koopmeiners, Mijnans, Smit, Patati, Jensen, Parrott.