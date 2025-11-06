CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı maçı detayları!

Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı maçı detayları!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta başlarken Crystal Palace, evinde AZ Alkmaar'ı konuk ediyor. 3'er puanı bulunan Crystal Palace-AZ Alkmaar maçının karşıya geleceği mücadelede İtalyan hakem Daniele Chiffi düdük çalacak. Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yayın bilgileri...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 15:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı maçı detayları!

Crystal Palace-AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Crystal Palace, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Selhurst Park'ta oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek.

Geride kalan ilk 2 haftada 3'er puana sahip olan iki ekip de karşılaşmadan galip ayrılarak ilk 8 için avantaj yakalamayı hedefliyor.

CRYSTAL PALACE-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

CRYSTAL PALACE-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı tabii spor 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Lerma, Devenny, Sosa, Sarr, Pino, Mateta.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Kasius, Goes, Penetra, de Wit, Koopmeiners, Mijnans, Smit, Patati, Jensen, Parrott.

ASpor CANLI YAYIN

Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali
Arda Güler için özel plan!
DİĞER
Beşiktaş’ın yıldızına teklif kapıda! Suudi Arabistan ekibi temasa geçti
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'in iftiralarına sert tepki: "Biz az söyledik o çok anlasın"
Osimhen ile ilgili flaş transfer iddiası! Gelecek sezon...
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Rıfat Dedeoğlu unutulmadı Trabzonspor'da Rıfat Dedeoğlu unutulmadı 16:08
Sane yeniden Almanya Milli Takımı’nda! Sane yeniden Almanya Milli Takımı’nda! 15:33
Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu 15:01
1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 14:30
Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 14:28
Kartal 3 eksikle çalıştı Kartal 3 eksikle çalıştı 14:20
Daha Eski
12. haftanın hakemleri açıklandı! 12. haftanın hakemleri açıklandı! 14:00
Trabzonspor’a Batagov şoku! Trabzonspor’a Batagov şoku! 13:52
Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali 13:41
Ataman'dan Kızılyıldız yenilgisi sonrası tepki! Ataman'dan Kızılyıldız yenilgisi sonrası tepki! 12:13
Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? 11:37
ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? 09:05