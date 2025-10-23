Mainz 05-Zrinjski Mostar maçı izle | Mainz 05-Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mainz 05-Zrinjski Mostar maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Almanya temsilcisi Mainz 05, sahasında Bosna Hersek ekibi Zrinjski Mostar'ı ağırlayacak. Turnuvaya galibiyetle başlayan her iki ekip de kritik karşılaşmada hata yapmadan 3 puanı kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Mainz 05, iç saha avantajını arkasına alarak sahada üstün bir performans sergilemeyi planlıyor. Rakip kaleye baskı kurmayı ve etkili pas oyununu sahaya yansıtmayı amaçlayan Alman ekibi, taraftar desteğiyle galibiyeti koparmayı istiyor. Deplasmanda mücadele edecek Zrinjski Mostar ise güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı ve zor anlar yaşatarak puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki, Mainz 05-Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAINZ 05-ZRINJSKI MOSTAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında oynanacak Mainz 05-Zrinjski Mostar maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

MAINZ 05-ZRINJSKI MOSTAR MAÇI HANGİ KANALDA?

MEWA Arena'da oynanacak Mainz 05-Zrinjski Mostar maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAINZ 05-ZRINJSKI MOSTAR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Mainz 05: Riess; Da Costa, Hanche-Olsen, Kohr; Veratschnig, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Hollerbach

Zrinjski Mostar: Karacic; Vranjkovic, Jakovljevic, Dujmovic, Mamic; Savic, Durasek; Abramovic, Ivancic, Cuze; Bilbija