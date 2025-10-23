CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Konferans Ligi'nde 2. hafta sona erdi! İşte gecenin sonuçları

Konferans Ligi'nde 2. hafta sona erdi! İşte gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde ikinci hafta bir maç dışında tamamlandı. İşte gecenin sonuçları...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 00:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konferans Ligi'nde 2. hafta sona erdi! İşte gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ikinci haftasında 8 karşılaşma oynandı.

Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 22.00 seansında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Rijeka-Sparta Prag karşılaşması tamamlanamadı. İlk devresi 0-0 sona eren mücadele, yarıda kaldı ve ertelendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 0-2

Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya): 2-1

Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya): 1-1

Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan): 1-1

Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre): 0-1

Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Avrupa'da Türk haftası! UEFA ülke puanı alev aldı...
Üst düzey atamalar Resmî Gazete’de: Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal Atandı
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! 00:23
İşte Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonuçları! 00:15
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 00:07
"F.Bahçe üstünlüğünü ustaca korudu" "F.Bahçe üstünlüğünü ustaca korudu" 23:47
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 23:14
Daha Eski
Hoeness: Atmosfer takıma yansıdı Hoeness: Atmosfer takıma yansıdı 22:43
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 22:27
Oosterwolde: Stoper oynamak istiyorum! Oosterwolde: Stoper oynamak istiyorum! 22:23
Brown: Sürekli oynamak istiyorum Brown: Sürekli oynamak istiyorum 22:16
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması 22:15
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! 22:11