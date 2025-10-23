Breidablik - KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Breidablik - KuPS Kuopio maçı hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Breidablik, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında KuPS Kuopio'yu konuk edecek. İlk hafta maçında aldığı mağlubiyet ve -3 averajla 34. sıraya yerleşen İzlandalı ev sahibi, yükselişe geçmek için sahaya çıkacak. Finlandiya ekibi ise ilk haftada berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı ve 18. sıraya oturdu. Peki Breidablik - KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 11:13
Breidablik - KuPS Kuopio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İzlanda takımı Breidablik, 2. haftada Finlandiyalı rakibi KuPS Kuopio'yu konuk ediyor. Ev sahibi takımın, ilk haftanın hezimetini atlatıp yükselişe geçmeyi hedeflediği karşılaşmada KuPS Kuopio ise 18. sıradan yükseklere tırmanmak istiyor. Peki Breidablik - KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREIDABLIK - KUPS KUOPIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Breidablik - KuPS Kuopio maçı 23 Ekim Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Hakem Sandi Putros'un düdük çalacağı maçta, Putros'un yardımcılıklarını Deniz Yurdakul ve Steffen Bramsen yapacak. Dördüncü hakem Aydın Uslu olurken VAR koltuğunda ise Mads Kristoffersen oturacak.

