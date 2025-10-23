CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
AEK-Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda?

AEK-Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında AEK ile Aberdeen karşı karşıya gelecek. İskoçya temsilcisi karşısında hata yapmak istemeyen Yunanistan ekibi, ilk galibiyetini almak istiyor. İlk maçında kaybeden Aberdeen ise zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Futbolseverler özellikle, "AEK-Aberdeen maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, AEK-Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 16:20
AEK-Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda?

AEK Atina-Aberdeen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında AEK, sahasında Aberdeen'i ağırlayacak. Yunanistan temsilcisi, İskoç ekibi karşısında hata yapmak istemiyor ve turnuvadaki ilk galibiyetini alarak moral bulmayı amaçlıyor. Deplasmanda mücadele edecek olan Aberdeen, ilk maçında yaşadığı mağlubiyetin ardından çıkış arayışında. İskoç ekibi, disiplinli bir oyun ve hızlı kontra ataklarla sahadan puan veya puanlar almak istiyor. Peki, AEK-Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AEK-ABERDEEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak AEK-Aberdeen maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Yunanistan'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

