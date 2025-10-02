Lech Poznan - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Lech Poznan - Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Polonya takımı Lech Poznan, Avusturyalı rakibi Rapid Wien'i ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Lech Poznan - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lech Poznan - Rapid Wien MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lech Poznan - Rapid Wien maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Rob Hennessy'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Hennessy'in yardımcılıklarını Dermot Broughton ve Emmett Dynan üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Paul Mclaughlin oturacak.