Lech Poznan - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Lech Poznan - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Lech Poznan ile Rapid Wien, 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Poznan Stadium'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lech Poznan - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 11:50
Lech Poznan - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Lech Poznan - Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Polonya takımı Lech Poznan, Avusturyalı rakibi Rapid Wien'i ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Lech Poznan - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lech Poznan - Rapid Wien MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lech Poznan - Rapid Wien maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Rob Hennessy'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Hennessy'in yardımcılıklarını Dermot Broughton ve Emmett Dynan üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Paul Mclaughlin oturacak.

SON DAKİKA
