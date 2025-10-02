CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. AEK Larnaca ile AZ Alkmaar, 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. AEK Arena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 11:57
AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Güney Kıbrıs takımı AEK Larnaca, Hollandalı rakibi AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK Larnaca - AZ Alkmaar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Daniel Schlager'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Schlager'in yardımcılıklarını Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Tobias Reichel oturacak.

