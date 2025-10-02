AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Güney Kıbrıs takımı AEK Larnaca, Hollandalı rakibi AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK Larnaca - AZ Alkmaar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Daniel Schlager'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Schlager'in yardımcılıklarını Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Tobias Reichel oturacak.