Rayo Vallecano - Neman Grodno maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Rayo Vallecano'nun deplasmanda Neman Grodno'yu 1-0 mağlup etmesinin ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Rayo Vallecano - Neman Grodno maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rayo Vallecano - Neman Grodno MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Neman Grodno maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Jeremie Pignard'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.