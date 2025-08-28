CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
CFR Cluj - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off rövanş maçında CFR Cluj ile Hacken kozlarını paylaşacak. Dr.Constantin Radulescu'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, CFR Cluj - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 10:49
CFR Cluj - Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta CFR Cluj'ın deplasmanda Hacken'e deplasmanda 7-2 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki CFR Cluj - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CFR Cluj - Hacken MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

CFR Cluj - Hacken maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Sebastian Gishamer'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

