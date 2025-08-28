CFR Cluj - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

CFR Cluj - Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta CFR Cluj'ın deplasmanda Hacken'e deplasmanda 7-2 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki CFR Cluj - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CFR Cluj - Hacken MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

CFR Cluj - Hacken maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Sebastian Gishamer'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.