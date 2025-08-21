Polessya - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Polessya - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Ukrayna temsilcisi Polessya ile İtalya takımı Fiorentina, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Aliyar Aghayev'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polessya - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Polessya - Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Polessya - Fiorentina maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Hakem Aliyar Aghayev'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
Polessya - Fiorentina MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Polessya: Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovainyi, Mykhaylichenko; Andrievsky, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko
Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gudmundsson, Gosens; Dzeko, Kean