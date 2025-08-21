CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Polessya - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Polessya - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off maçında Polessya ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Tatran'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polessya - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 09:26 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 09:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Polessya - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Polessya - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Ukrayna temsilcisi Polessya ile İtalya takımı Fiorentina, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Aliyar Aghayev'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polessya - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Polessya - Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polessya - Fiorentina maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Hakem Aliyar Aghayev'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Polessya - Fiorentina MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Polessya: Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovainyi, Mykhaylichenko; Andrievsky, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko

Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gudmundsson, Gosens; Dzeko, Kean

ASpor CANLI YAYIN

Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama!
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Ayrılık acısını Bodrum'da unuttu! Avusturalya'nın yıldızı arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi
Kripto baronu İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! Gökalp İçer'in karanlık ağı
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması!
Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş orta sahasını buldu! Beşiktaş orta sahasını buldu! 09:12
Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 08:39
Maçın ardından flaş yorum! "Sanki Avrupa Ligi bize daha uygun" Maçın ardından flaş yorum! "Sanki Avrupa Ligi bize daha uygun" 08:18
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! 01:06
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! 01:06
Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! 01:06
Daha Eski
Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı 01:06
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! 01:06
Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! 01:06
Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! 01:06
F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! 01:06
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! 01:05