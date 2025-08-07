CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Ballkani - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Ballkani - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. 3. Eleme Turu'nda Ballkani - Shamrock Rovers kozlarını paylaşacak. Stadiumi Fadil Vokrri'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ballkani - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 09:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ballkani - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Ballkani - Shamrock Rovers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. kosova temsilcisi Ballkani ile İrlanda takımı Shamrock Rovers, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Dmytro Panchyshyn'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ballkani - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ballkani - Shamrock Rovers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ballkani - Shamrock Rovers maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu!
G.Saray'da Davinson Sanchez pazarlığı!
DİĞER
Selçuk Alagöz'ün cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu
Bakan Fidan bugün Suriye'ye gidiyor! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme
Üründül'den flaş F.Bahçe yorumu!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Davinson Sanchez pazarlığı! G.Saray'da Davinson Sanchez pazarlığı! 13:44
Godfried Frimpong Kasımpaşa'da! Godfried Frimpong Kasımpaşa'da! 13:43
Servette - Utrecht maçı hangi kanalda? Servette - Utrecht maçı hangi kanalda? 12:32
Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim 12:29
FCSB - Drita maçı hangi kanalda? FCSB - Drita maçı hangi kanalda? 12:28
Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? 12:20
Daha Eski
Zrinjski Mostar - Breidablik maçı hangi kanalda? Zrinjski Mostar - Breidablik maçı hangi kanalda? 12:14
PAOK - Wolfsberger AC maçı hangi kanalda? PAOK - Wolfsberger AC maçı hangi kanalda? 12:09
F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu! F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu! 12:08
G.birliği, yeniden Süper Lig'de! G.birliği, yeniden Süper Lig'de! 11:48
Hacken - Brann maçı hangi kanalda? Hacken - Brann maçı hangi kanalda? 11:45
Yunus'tan Benfica'ya transfer yanıtı! Yunus'tan Benfica'ya transfer yanıtı! 11:36