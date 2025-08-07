Ballkani - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Ballkani - Shamrock Rovers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. kosova temsilcisi Ballkani ile İrlanda takımı Shamrock Rovers, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Dmytro Panchyshyn'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ballkani - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ballkani - Shamrock Rovers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ballkani - Shamrock Rovers maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.