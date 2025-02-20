Real Betis-Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Real Betis-Gent maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Real Betis ile Gent karşı karşıya gelecek. İlk maçta Belçika temsilcisini 3-0 mağlup eden İspanyol ekibi, evinde oynayacağı maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Real Betis-Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL BETIS-GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Real Betis-Gent maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.