Larne FC - KAA Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Larne FC - KAA Gent maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Larne FC ile KAA Gent kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Larne FC - KAA Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Larne FC - KAA Gent MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Larne FC - KAA Gent maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6'dan canlı yayınlanacak.
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