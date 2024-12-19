FC Lugano - Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

FC Lugano - Pafos FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada FC Lugano ile Pafos FC kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FC Lugano - Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FC Lugano - Pafos FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
FC Lugano - Pafos FC maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6'dan canlı yayınlanacak.
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