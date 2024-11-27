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Haberler Konferans Ligi Başakşehir - Petrocub CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi

Başakşehir - Petrocub CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 4. hafta maçında Moldova ekibi Petrocub'ı konuk ediyor. Başakşehir - Petrocub maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 18:25 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 18:40
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Başakşehir - Petrocub CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki 4. hafta karşılaşmasında Moldova ekibi Petrocub'ı konuk ediyor.

Başakşehir - Petrocub maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Petrocub maçı saat 18.30'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI İLK 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Onur, Pelkas, Keny, Piatek, Figueiredo

PETROCUB: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douania, Platica, Lungu, Diallo, Demian, Ambros, Lupan

SAHASINDA 30. MAÇ

RAMS Başakşehir, Petrocub mücadelesiyle Avrupa kupalarında 30. iç saha maçını oynuyor.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 29 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 46 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 31 golü engelleyemedi.

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