Başakşehir - Petrocub CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki 4. hafta karşılaşmasında Moldova ekibi Petrocub'ı konuk ediyor.

Başakşehir - Petrocub maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Petrocub maçı saat 18.30'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI İLK 11'LERİ BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Onur, Pelkas, Keny, Piatek, Figueiredo

PETROCUB: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douania, Platica, Lungu, Diallo, Demian, Ambros, Lupan

SAHASINDA 30. MAÇ

RAMS Başakşehir, Petrocub mücadelesiyle Avrupa kupalarında 30. iç saha maçını oynuyor.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 29 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 46 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 31 golü engelleyemedi.