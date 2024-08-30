UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sporseverler, UEFA Konferans Ligi kura çekiminin yayın bilgileri arama motorlarına yazarak bulmaya çalışıyor. Peki, Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman? Hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? İşte yanıtı...

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimleri 30 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.30'da UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak gerçekleştirilecek.

Konferans Ligi'nin lig aşamasında oynanacak olan play-off turlarının 31 Ocak, diğer turların ise 20 Aralık tarihinde yapılacak.

MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta: 3 Ekim 2024

2. Hafta: 24 Ekim 2024

3. Hafta: 7 Kasım 2024

4. Hafta: 28 Kasım 2024

5. Hafta: 12 Aralık 2024

6. Hafta: 19 Aralık 2024

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 28 Mayıs 2025