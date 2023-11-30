Haberler Konferans Ligi Helsinki - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Helsinki - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Helsinki ile Aberdeen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Helsinki - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 14:20 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 14:40
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Helsinki - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Helsinki - Aberdeen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Helsinki ile Aberdeen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Helsinki - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

HELSINKI - ABERDEEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Helsinki - Aberdeen maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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