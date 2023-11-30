Balkani - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Balkani - Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Balkani ile Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Balkani - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BALKANİ - VIKTORIA PLZEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Balkani - Viktoria Plzen maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.