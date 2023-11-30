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Aston Villa - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Legia Varşova karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 11:20 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 11:40
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Aston Villa - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Aston Villa - Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Aston Villa ile Legia Varşova karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Aston Villa - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ASTON VILLA - LEGIA VARŞOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Legia Varşova maçı 29 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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