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Lech Poznan 1-4 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fiorentina, deplasmanda Lech Poznan'ı 4-1 yenerek yarı final için büyük avantaj elde etti.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 00:13
Lech Poznan 1-4 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Polonya ekibi Lech Poznan ile İtalyan temsilcisi Fiorentina karşı karşıya geldi.

Konuk takım, rakibini 4-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi yarı final için büyük avantaj elde etti. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Cabral, 41. dakikada Gonzalez, 58. dakikada Bonaventura ve 63. dakikada Ikone kaydetti. Ev sahibi ekibin 20. dakikada Velde ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te Stadio Artemio Franchi'de oynanacak.

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