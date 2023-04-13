Anderlecht - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Anderlecht - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Anderlecht ile AZ Alkmaar kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anderlecht - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDERLECHT - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anderlecht - AZ Alkmaar maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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ANDERLECHT - AZ ALKMAAR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Anderlecht

Verbruggen; Murillo, Debast, Vertonghen, N'Daiye; Ashimeru, Diawara, Arnstad; Dreyer, Slimani, Amuzu

AZ Alkmaar

Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Clasie; Odgaard, Mijnans, Mihailovic; Pavlidis