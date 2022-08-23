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APOEL 3-2 Djurgarden (MAÇ SONUCU - ÖZET)

APOEL ile Djurgarden, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında karşı karşıya geldi. Djurgarden, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık skorun avantajıyla çıktığı mücadeleden 3-2 mağlup ayrılmasına rağmen gruplara kalmayı başardı. APOEL'in gollerini Anton Maglica, Danny Blum ve Marquinhos kaydetti. Djurgarden'ın golleri Elias Andersson ve Joel Asoro'dan geldi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 23:41
APOEL 3-2 Djurgarden (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsveç takımı Djurgarden, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'e 3-2 yenilmesine rağmen gruplara kalmayı başardı.

Djurgarden, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık skorun avantajıyla deplasmanda APOEL ile karşılaştı.

APOEL, maçın 7. dakikasında Anton Maglica ve 23. dakikasında Danny Blum ile bulduğu erken gollerle tur için umutlandı.

Ev sahibi ekibin gollerine 68. dakikada Elias Andersson ile cevap veren Djurgarden, 73. dakikada Marquinhos'un golüne engel olamasa da Joel Asoro ile 90+1. dakikada fileleri bir kez daha havalandırdı. İsveç temsilcisi, sahadan 3-2 mağlup ayrılmasına rağmen ilk maçtaki 3-0'lık avantajla gruplara kalmayı başaran taraf oldu.

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