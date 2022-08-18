Haberler Konferans Ligi Austria Wien - Fenerbahçe canlı izle | Austria Wien Fenerbahçe canlı | FB maçı canlı

Austria Wien - Fenerbahçe canlı izle | Austria Wien Fenerbahçe canlı | FB maçı canlı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien ile karşı karşıya geliyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, İstanbul'a avantajlı bir skor ile dönmek istiyor. Austria Wien - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 21:55 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 22:10
Austria Wien - Fenerbahçe canlı izle | Austria Wien Fenerbahçe canlı | FB maçı canlı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien'e konuk oluyor. Temsilcimiz en iyi sonucu elde ederek İstanbul'a dönmek istiyor. Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçen ve moral kazanan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Viyana'da avantajın peşinde.



AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Austria Wien: Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de başladı. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

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