Austria Wien - Fenerbahçe canlı izle | Austria Wien Fenerbahçe canlı | FB maçı canlı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien'e konuk oluyor. Temsilcimiz en iyi sonucu elde ederek İstanbul'a dönmek istiyor. Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçen ve moral kazanan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Viyana'da avantajın peşinde.





AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Austria Wien: Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de başladı. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.