Lewis Hamilton Formula 1'de devam edecek mi? Açıkladı

7 kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, 2027 yılında Ferrari ile kalacağını ve motor sporlarının birinci sınıfında "daha fazla zaman" geçireceğini doğruladı, emeklilik hakkında herhangi bir konuşmayı reddetti.

41 yaşındaki "Sir" Hamilton, pistteki en yüksek ücretli sürücü olarak, geçen yılki felaket başlangıcının ardından İtalyan ekibiyle ikinci sezonunu geçiriyor.

Hamilton, yedi dünya şampiyonluğuna (6'sı Mercedes ile ve ilk şampiyonluğu 2008'de McLaren ile) sahip olup, en az 2027 yılının sonuna kadar Ferrari ile bir sözleşmesi bulunuyor.

Montreal'deki Kanada Grand Prix'si öncesinde düzenlenen basın toplantısında gülümseyerek ve sakin sesiyle Britanyalı, "Tarafımdan her şey tamamen net: Hala odaklanmış ve heyecanlıyım, yaptığım şeyi kalbimin derinliğiyle seviyorum ve burada daha fazla zaman kalacağım, buna alışmalısınız." dedi.

Hamilton, 2007 yılında McLaren ile Formula 1 kariyerine başladı ve Montreal'deki Gilles Villeneuve Pisti'nde Kanada Grand Prix'sindeki zaferiyle galibiyet sayısını açtı; burayı "Formula 1 yarışları için dünyanın en iyi pistlerinden ve şehirlerinden biri" olarak tanımlıyor.

Şu anda Monaco'dan takım arkadaşı Charles Leclerc'in arkasında beşinci sırada bulunan Hamilton, "Beni emekli olmaya zorlamaya çalışan birçok insan var, ama ben bu konuda hiç düşünmüyorum. Gerçekten bir sonraki adımı düşünüyorum ve önümüzdeki beş yıl için planlar yapıyorum. Yani, evet, hala rekabette daha fazla zaman kalmayı planlıyorum." şeklinde ifade etti.

Mart ayı sonunda Japonya Grand Prix'si sırasında, 41 yaşındaki Hamilton, birinci sınıfta deneyimli sürücü ve zengin iş adamı olarak görülüyor ve bu yaşta, kendisinden yarı yaşta olan tüm rakiplerinden daha iyi bir fiziksel forma sahip olduğunu belirtti.