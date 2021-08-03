Dinamo Batumi-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşı karşıya gelecek. 2. ön eleme turunda Petrocub'u saf dışı bırakan Yiğidolar, Dinamo Batumi karşısında da turu hedefliyor. Peki, Dinamo Batumi-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar..

DİNAMO BATUMİ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda Dinamo Batumi ile Demir Grup Sivasspor, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ ile 19.00'da Batumi Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto görev yapacak.