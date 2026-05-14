Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor

Selçuk İnan: Saha içi bizim namusumuz

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Antalyaspor ile saha dışında kardeşlik ilişkisi içinde olduklarını ancak saha içinde mücadeleden taviz vermeyeceklerini belirterek, "Saha içi bizim hayatımız, alanımız, namusumuz. Çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 13:52
Selçuk İnan: Saha içi bizim namusumuz

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, ligin uzun ve zorlu bir maraton olduğunu söyledi.

Gelecek sezon daha büyük hedeflere doğru yola çıkacaklarını dile getiren İnan, "İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla, galibiyetiyle, mağlubiyetiyle bizim için bence keyifli ve güzel bir sezondu. Sezonun bu şekilde bitmesinde başta taraftarımız olmak üzere büyükşehir belediye başkanımız, başkanımız, yöneticilerimiz, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten zorlu bir seneydi." dedi.

İnan, ligin son maçında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacaklarını anımsatarak, son haftalarda zorlu ve sıralamayı değiştiren maçlar oynadıklarını kaydetti.

Antalyaspor karşılaşmasının da bunlardan biri olacağını vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

"Son dönemde gündemi meşgul eden konulardan biri de bu oldu. Antalyaspor'la saha dışında olan kardeşliğimiz, tabii ki sadece Antalyaspor'la değil, bütün takımlarla kardeşlik ilişkisi içinde olmalı, ben hayatımda hep böyle baktım ama saha içi bizim hayatımız, alanımız, namusumuz ne derseniz deyin. Bundan önceki rakiplerimizle nasıl kora kor mücadele ettiysek yine böyle bir mücadele olacak. Çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ondan sonra gelişecek olaylar tabii bizim dışımızda. Biz mücadelemizi vereceğiz. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız."

GÖKHAN DEĞİRMENCİ: BURASI BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR KULÜP

Tecrübeli kaleci Gökhan Değirmenci de 16 yıl sonra çıktıkları Süper Lig'in ilk yılında bazı dezavantajlar yaşadıklarını belirterek, gelecek yıl Kocaelispor'un daha iyi yerlerde olacağına inandığını söyledi.

Bir basın mensubunun "Sezon sonu sözleşmen bitiyor, yönetimle görüşmen oldu mu?" sorusuna Gökhan Değirmenci, "Henüz herhangi bir görüşmemiz olmadı. Buna kulübümüz ve hocamız karar verecek. 4 yıldır buradayım. Bu 4 yılda dile kolay birçok şey yaşadık. Sevinç, üzüntü, gurur... Kupalar kaldırdık. Çok güzel zamanlarım geçti. Sadece futbolculuk yapmadım, hayatımın en anlamlı yıllarını geçirdim. Burası benim için çok özel bir kulüp. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Benim gönlüm tabii ki herkesin de bileceği gibi Kocaelispor'un iyiliği tarafında. İnşallah Kocaelispor'un faydasına ne olacaksa o olsun." yanıtını verdi.

ANTRENMAN

Teknik direktör İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan Jovanovic, Petkovic ve Balogh antrenmanda yer almadı.

Bu arada, Selçuk İnan ve futbolcular, antrenmanı ziyaret eden öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

