Biz korkmayız

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
G.Saray-Kocaeli maçı öncesi açıklamalarla tansiyon yükselirken, Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt'tan yanıt geldi. Başkurt, "Biz terbiyesizlik yapmadık. Maçtan sonra gayri ihtiyari taraftar istedi diye "Şinanay" çalındı ki G.Saray'ın stadında da defalarca çalındı. Bu camiayı böyle açıklamalarla korkutamazlar" dedi. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı açıklamaları unutmayalım" derken, Genel Sekreteri Eray Yazgan da "Aynı muameleyi görecekler" ifadelerini kullanmıştı.