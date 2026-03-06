Kocaelispor’a kötü haber

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşı'ya sürpriz bir şekilde 1-0 yenilip elenen Kocaelispor'a sakatlığı bulunan futbolcularından da kötü haber geldi. Teknik direktör Selçuk İnan, "Kalecimiz Jovanovic, bu sezon oynayamaz. Ameliyat olması gerekebilir. Ondan sezon sonuna kadar yararlanamayacağız. Golcümüz Petkovic ise Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında olmayacak. Milli takım arasından sonra aramıza katılabilir" ifadelerini kullandı.
