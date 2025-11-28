Kocaelispor seri peşinde

Son 6 maçında 4 galibiyet alan ve Göztepe deplasmanından puanla dönen Kocaelispor, bugün Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. İlk 7 haftada 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Körfez ekibi, ekim ayından bu yana çıktığı karşılaşmalardan elde ettiği 13 puan sayesinde 15 puanla 10. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar, başkent temsilcisini mağlup ederek üst sıralara yükselmek istiyor. Kocaelispor'da sakatlığı bulunan stoper Wieteska ve santrfor Petkovic ile kart cezalısı stoper Balogh yok.
