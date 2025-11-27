Kocaelispor G.Birliği'ne bilendi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de Göztepe deplasmanından beraberlikle dönen ve son 6 maçında 4 galibiyet alan Kocaelispor, sahasındaki Gençlerbirliği maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Göztepe deplasmanında alınan beraberlik takımın motivasyonunu daha arttırırken, yeşil-siyahlı futbolcular tamamen Gençlerbirliği karşılaşmasına odaklandı. Körfez ekibi, istikrarsız sonuçlar alan rakibi karşısında taraftar desteğiyle kazanmanın planlarını yapıyor.

BAŞKENT EKİBİNDE EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray karşısında yenilmesine rağmen oynadığı futbolla umut veren Gençlerbirliği, Kocaelispor deplasmanında puan veya puanlar hedefliyor. Kırmızı-siyahlılarda sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu ise can sıkıyor. Kyabou, Emirhan Ünal, Etebo ve Abdullah Şahindere sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Ayrıca Peirera, cezası nedeniyle Kocaeli kafilesinde yer almayacak.