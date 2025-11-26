Kocaelispor’da hedef Avrupa

Kocaelispor Başkanı Recep Durul da G.Birliği maçı için iddialı konuştu. Durul, “Geçen yıl, ‘O kupa buraya gelecek, şampiyon olacağız’ dedik ve olduk. Bu yıl da Avrupa’yı hedef koyduk. İnşallah gideceğiz. İlk yarıyı da ilk 8’de bitirme planımız var. Futbolda gücümüzü ortaya koyacağız” dedi.
