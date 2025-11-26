CANLI SKOR ANA SAYFA
Kocaelispor'da hedef Avrupa

Kocaelispor’da hedef Avrupa

Kocaelispor Başkanı Recep Durul da G.Birliği maçı için iddialı konuştu. Durul, “Geçen yıl, ‘O kupa buraya gelecek, şampiyon olacağız’ dedik ve olduk. Bu yıl da Avrupa’yı hedef koyduk. İnşallah gideceğiz. İlk yarıyı da ilk 8’de bitirme planımız var. Futbolda gücümüzü ortaya koyacağız” dedi.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Kocaelispor’da hedef Avrupa
Kocaelispor Başkanı Recep Durul da G.Birliği maçı için iddialı konuştu. Durul, "Geçen yıl, 'O kupa buraya gelecek, şampiyon olacağız' dedik ve olduk. Bu yıl da Avrupa'yı hedef koyduk. İnşallah gideceğiz. İlk yarıyı da ilk 8'de bitirme planımız var. Futbolda gücümüzü ortaya koyacağız" dedi.
