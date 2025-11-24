CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Kocaelispor'un istikrarlı performansı dikkat çekti!

Kocaelispor'un istikrarlı performansı dikkat çekti!

Kocaelispor, Süper Lig’de son 6 maçta yükselişe geçti; son sıradan dokuzunculuğa çıkarak Galatasaray’ı mağlup etti ve Göztepe ile berabere kaldı. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaelispor'un istikrarlı performansı dikkat çekti!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftalarında çizdiği olumsuz tabloyu geride bırakan Kocaelispor, son 6 maçta aldığı puanlarla lig sonunculuğundan dokuzuncu sıraya yükselmeyi başardı.

Körfez temsilcisi, 16 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Selçuk İnan yönetimindeki takım, yükseliş performansını yakalama ve sürdürme amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ligin başındaki mağlubiyetlerle sıralamada gerileyen Kocaelispor, ekim ayı itibarıyla aldığı olumlu sonuçlarla çıkışa geçti.

ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor'dan üçer puan alan yeşil-siyahlı takım, 31 Ekim'de ise 90. dakikada penaltıdan yediği golle RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenildi.

Performansını kasım ayında da devam ettiren Kocaelispor, 9 Kasım'da sahasında lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Körfez temsilcisi, son olarak igin güçlü ekiplerinden Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak yükselişine katkı sağlayacak 1 puanı hanesine yazdırdı.

Ligin ilk 7 haftasında aldığı 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle son sıraya yerleşen Kocaelispor, ekim ayından bu yana çıktığı karşılaşmalardan elde ettiği 13 puan sayesinde maç fazlasıyla 15 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

BASIN SÖZCÜSÜ GENÇ: "AYNI HEDEF DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞAN BİR YAPI OLUŞTURDUK"

Kocaelispor Kulübü, son dönemde aldıkları sonuçlardan genel olarak memnun olduklarını söyledi.

Geçen aydan itibaren elde ettikleri neticelerin takımın doğru yolda olduğunu gösterdiğini ifade eden Genç, "Oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadele, istek ve konsantrasyon bizleri geleceğe dair umutlandırıyor. Teknik ekibimiz, her maçın analizini detaylı şekilde yapıyor. Bu süreçte hem fiziksel hazırlığımıza hem de oyun planımıza yönelik yoğun çalışma temposu içindeyiz. Takım içindeki rekabet ortamı da performansın yükselmesine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Genç, aynı hedef doğrultusunda çalışan bir yapı oluşturduklarını vurgulayarak, bu bütünlüğün, sahadaki sonuçlara da yansıdığına dikkati çekti.

"Amacımız, yakaladığımız bu ivmeyi korumak hatta daha da ileri taşımak." diyen Genç, ligde üst sıralara tırmanmak için istikrarlı grafik çizmek gerektiğinin farkında olduklarını dile getirdi.

Genç, bu amaç doğrultusunda her karşılaşmaya aynı ciddiyet ve kararlılıkla hazırlandıklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her maçı kendi içinde değerlendiriyor, buna göre çalışıyoruz. Taraftarımızın desteği de bu noktada bizim için büyük motivasyon kaynağı. Onların coşkusunu ve inancını arkamızda hissettiğimizde sahadaki enerjimiz çok daha farklı oluyor. Kocaelispor, hedefleri olan bir camia. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya, gereken fedakarlıkları yapmaya ve doğru adımlar atmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte performansımızı sürdürülebilir hale getirmek en büyük önceliğimiz. Taraftarlarımızın desteğiyle takımımızın daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğine inanıyoruz."

Alman ekibinden Szymanyki'ye kanca!
D&R REKLAM
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu, derbide Inter'i yaktı! İtalya'da gündem oldu...
Başkan Erdoğan'dan komisyonun İmralı'ya gidişine ilişkin açıklama: Terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar
Hacıosmanoğlu: Bahis ve teknik direktörler...
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alman ekibinden Szymanyki'ye kanca! Alman ekibinden Szymanyki'ye kanca! 13:16
İspanya Asensio'yu konuşuyor! İşte atılan manşetler İspanya Asensio'yu konuşuyor! İşte atılan manşetler 12:29
Torino-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Torino-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12:06
Bodrum FK Süper Lig potasından çıktı! Bodrum FK Süper Lig potasından çıktı! 11:57
Fenerbahçe Medicana Benfica'yı ağırlayacak! Fenerbahçe Medicana Benfica'yı ağırlayacak! 11:44
Espanyol-Sevilla maçı ne zaman? Espanyol-Sevilla maçı ne zaman? 11:36
Daha Eski
Kadınlar Şampiyonlar Ligi başlıyor! Kadınlar Şampiyonlar Ligi başlıyor! 11:35
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi 11:17
Saint-Gilloise ve derbi öncesi müjdeli haber! Saint-Gilloise ve derbi öncesi müjdeli haber! 11:10
Göztepe ligde yerini korudu! Göztepe ligde yerini korudu! 11:06
Manchester United-Everton maçı detayları! Manchester United-Everton maçı detayları! 10:59
Nefise Delikurt altın madalya için ringe çıkacak! Nefise Delikurt altın madalya için ringe çıkacak! 10:54