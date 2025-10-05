CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Kocaeli nihayet

Kocaeli nihayet

Kocaelispor, Eyüpspor’u 84’te Petkovic’in penaltı golüyle yenip, bu sezon ilk kez kazandı. Eyüp’te hakem kararına kızan Selçuk Şahin kırmızı gördü.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaeli nihayet

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta Kocaelispor, Eyüpspor'u son dakikalarda bulduğu penaltı golü ile yenip, bu sezon ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. İlk devrede Körfez ekibinde Tayfur ve Can kaleci Felipe'yi geçemedi. Eyüp'te ise Serdar, kaleci Jovanovic'e takıldı.

VAR'DAN PENALTI

İkinci yarıda 48'de Serdar'ın golü VAR'dan iptal edildi. 83'te Boende'nin sert şutunda top, Emre'den döndü. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen Adnan Deniz Kayatepe, elle oynama gerekçesiyle penaltı verdi. Petkovic, penaltıdan ağları havalandırıp, takımına bu sezonki ilk 3 puanını getirdi.

G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk...
Jhon Duran'a büyük şok!
DİĞER
Efsane yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor!
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
Derbide kazanan çıkmadı!
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." 00:29
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:29
Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! 00:29
Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı 00:29
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia 00:29
Singo stattan böyle ayrıldı! Singo stattan böyle ayrıldı! 00:29
Daha Eski
Derbide kazanan çıkmadı! Derbide kazanan çıkmadı! 00:29
Derbide ortalık karıştı! Derbide ortalık karıştı! 00:29
G.Saray'da derbide şok sakatlık! G.Saray'da derbide şok sakatlık! 00:29
Ndidi'den büyük hata! Ndidi'den büyük hata! 00:29
RAMS Park'ta kırmızı kart! RAMS Park'ta kırmızı kart! 00:29
Chelsea Liverpool'a acımadı! Chelsea Liverpool'a acımadı! 00:29