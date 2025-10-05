Kocaeli nihayet

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta Kocaelispor, Eyüpspor'u son dakikalarda bulduğu penaltı golü ile yenip, bu sezon ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. İlk devrede Körfez ekibinde Tayfur ve Can kaleci Felipe'yi geçemedi. Eyüp'te ise Serdar, kaleci Jovanovic'e takıldı.

VAR'DAN PENALTI

İkinci yarıda 48'de Serdar'ın golü VAR'dan iptal edildi. 83'te Boende'nin sert şutunda top, Emre'den döndü. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen Adnan Deniz Kayatepe, elle oynama gerekçesiyle penaltı verdi. Petkovic, penaltıdan ağları havalandırıp, takımına bu sezonki ilk 3 puanını getirdi.