Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Kocaeli'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 16:53
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KOCAELİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Zeqiri, Augusto, Ali Sowe

KOCAELİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
