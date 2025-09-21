Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KOCAELİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Zeqiri, Augusto, Ali Sowe
KOCAELİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.