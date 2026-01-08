Denis Zakaria kimdir? Denis Zakaria kaç yaşında, nereli?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Denis Zakaria kimdir? 20 Kasım 1996 tarihinde dünyaya gelen Denis Zakaria, profesyonel futbol kariyerini sürdüren İsviçreli bir orta saha oyuncusudur. Peki Denis Zakaria hangi takımda oynuyor? Denis Zakaria, kulüp kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco takımında devam ediyor. enis Zakaria hangi mevkide oynuyor? Genellikle ön libero ve merkez orta saha olarak görev alan futbolcu, fizik gücü, top kapma becerisi ve savunma katkısıyla öne çıkıyor. Denis Zakaria kimdir? enis Zakaria kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

DENIS ZAKARIA KİMDİR?

Denis Lemi Zakaria Lako Lado 20 Kasım 1996 tarihinde Cenevre İsviçre'de doğmuş orta saha pozisyonunda görev yapan Kongo asıllı İsviçreli millî futbolcudur. Fizik gücü, savunma katkısı ve oyun içindeki dinamizmiyle tanınan Zakaria, kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco formasıyla sürdürmektedir. Hem defansif orta saha hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev alabilen başarılı futbolcu, İsviçre Millî Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer almaktadır.

DENIS LEMI ZAKARIA'NIN KARİYERİ

Denis Zakaria, profesyonel futbol kariyerine 2014 yılında İsviçre'nin köklü kulüplerinden Servette'te başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken Zakaria, kısa sürede orta sahadaki enerjisi ve mücadeleci yapısıyla ön plana çıktı. Servette'teki başarılı performansının ardından Young Boys kulübüne transfer oldu.

Young Boys formasıyla İsviçre Süper Ligi'nde istikrarlı bir grafik çizen Denis Zakaria, burada sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle top kapma becerisi, fiziksel üstünlüğü ve savunma yönüyle öne çıkan futbolcu, bu performansının ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Borussia Mönchengladbach'ta Avrupa futboluna uyum sağlayan Zakaria, Bundesliga'da orta sahadaki etkili oyunuyla adından söz ettirdi. Daha sonraki yıllarda Avrupa'nın farklı liglerinde de forma giyen deneyimli futbolcu, kariyerine Monaco takımında devam ederek Ligue 1'de mücadele etmeyi sürdürmektedir.