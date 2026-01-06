CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kimdir Denis Zakaria kimdir? Denis Zakaria kaç yaşında, nereli?

Denis Zakaria kimdir? Denis Zakaria kaç yaşında, nereli?

Denis Zakaria kimdir sorusu futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Denis Zakaria kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? Orta saha performansıyla dikkat çeken Denis Zakaria’nın kariyeri, yaşı ve kulüp bilgileri merak ediliyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 15:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Denis Zakaria kimdir? Denis Zakaria kaç yaşında, nereli?

Denis Zakaria kimdir? 20 Kasım 1996 tarihinde dünyaya gelen Denis Zakaria, profesyonel futbol kariyerini sürdüren İsviçreli bir orta saha oyuncusudur. Peki Denis Zakaria hangi takımda oynuyor? Denis Zakaria, kulüp kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco takımında devam ediyor. enis Zakaria hangi mevkide oynuyor? Genellikle ön libero ve merkez orta saha olarak görev alan futbolcu, fizik gücü, top kapma becerisi ve savunma katkısıyla öne çıkıyor. Denis Zakaria kimdir? enis Zakaria kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

DENIZ ZAKARIA KİMDİR?

Denis Lemi Zakaria Lako Lado 20 Kasım 1996 tarihinde Cenevre İsviçre'de doğmuş orta saha pozisyonunda görev yapan Kongo asıllı İsviçreli millî futbolcudur. Fizik gücü, savunma katkısı ve oyun içindeki dinamizmiyle tanınan Zakaria, kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco formasıyla sürdürmektedir. Hem defansif orta saha hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev alabilen başarılı futbolcu, İsviçre Millî Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer almaktadır.

Denis Zakaria kimdir?

DENIS LEMI ZAKARIA'NIN KARİYERİ

Denis Zakaria, profesyonel futbol kariyerine 2014 yılında İsviçre'nin köklü kulüplerinden Servette'te başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken Zakaria, kısa sürede orta sahadaki enerjisi ve mücadeleci yapısıyla ön plana çıktı. Servette'teki başarılı performansının ardından Young Boys kulübüne transfer oldu.

Young Boys formasıyla İsviçre Süper Ligi'nde istikrarlı bir grafik çizen Denis Zakaria, burada sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle top kapma becerisi, fiziksel üstünlüğü ve savunma yönüyle öne çıkan futbolcu, bu performansının ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Borussia Mönchengladbach'ta Avrupa futboluna uyum sağlayan Zakaria, Bundesliga'da orta sahadaki etkili oyunuyla adından söz ettirdi. Daha sonraki yıllarda Avrupa'nın farklı liglerinde de forma giyen deneyimli futbolcu, kariyerine Monaco takımında devam ederek Ligue 1'de mücadele etmeyi sürdürmektedir.

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok...
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bomba takas gerçekleşiyor! Mert Günok transferiyle...
Başkan Erdoğan'dan Genç İstihdam Hamlesi - Güç Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Frattesi Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 15:13
Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... 15:04
Sadettin Saran öğrencilerle beraber! Sadettin Saran öğrencilerle beraber! 14:58
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 14:57
RAMS Başakşehir FK'da hazırlıklar! RAMS Başakşehir FK'da hazırlıklar! 14:40
Lecce-Roma maçı detayları Lecce-Roma maçı detayları 14:36
Daha Eski
G.Saray'da Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Cuesta gelişmesi! 14:32
Göztepe'de Samba rüzgarı! Göztepe'de Samba rüzgarı! 14:29
Göztepe Basketbol’dan takviye! Göztepe Basketbol’dan takviye! 14:16
Hentbolda milliler Bulgaristan deplasmanında! Hentbolda milliler Bulgaristan deplasmanında! 14:05
F.Bahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı 13:53
Frattesi Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları Frattesi Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları 13:45