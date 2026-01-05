Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Korkut karakteri, hikâyeye damga vuracak isimler arasında yer alıyor. Karakteri canlandıran Saygın Soysal, güçlü oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Veliaht Korkut kimdir? Saygın Soysal kaç yaşında, nereli ve daha önce hangi dizilerde rol aldı? soruları arama motorlarında öne çıkarken, yeni karaktere dair tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Veliaht Korkut kimdir? Saygın Soysal kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

VELİAHT KORKUT KİMDİR?

Baba tarafından Çaykaralı, anne tarafından ise Ilgazlı olan Saygın Soysal, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünde tamamladı. Mezuniyetinin ardından tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer aldı.

Başarılı oyuncu, özellikle Türkiye televizyonlarında rol aldığı çok sayıda diziyle tanınmış ve güçlü oyunculuğuyla dikkat çekmiştir. 'Veliaht'a Korkut karakteriyle dahil olacak oyuncu otogardaki güç savaşlarında kilit rol oynayacak.

Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker'in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu, FARO ve Gold Yapım imzalı dizi Veliaht'ın oyuncu kadrosuna yarından itibaren yeni bir oyuncu ekleniyor. Başarılı oyuncu Saygın Soysal, katılacağı dizide Hemşinli'nin kardeşi Korkut karakterine hayat verecek. Abisinin intikamını almaya yemin etmiş Korkut'un otogarda tüm dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.