İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan kaç yaşında, nereli?

İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan kaç yaşında, nereli?

Futbolseverler son günlerde “İlkay Gündoğan kimdir?”, “İlkay Gündoğan kaç yaşında, nereli?” sorularının yanıtını araştırıyor. Alman futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak tanınan İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 tarihinde Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Gündoğan, futbola henüz 3 yaşındayken doğduğu şehrin takımı SV Gelsenkirchen-Hessler 06 altyapısında başladı. Peki, İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 16:28 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 10:23
İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan kaç yaşında, nereli?

İlkay Gündoğan kimdir? Son dönemde adını sıkça duyduğumuz yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, hem Avrupa futbolunda hem de Türkiye'de büyük ilgi gören bir isim. Peki İlkay Gündoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda forma giydi? 24 Ekim 1990 doğumlu olan İlkay Gündoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Ailesi Balıkesir kökenlidir. Baba tarafından dedesi, Almanya'ya maden işçisi olarak göç eden bir Türk vatandaşıdır. Peki, İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 tarihinde Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen kentinde, Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından dedesi, Balıkesir'den Almanya'ya maden işçisi olarak göç etmişti.

Gündoğan futbola, 3 yaşındayken doğduğu şehrin takımı SV Gelsenkirchen-Hessler 06 altyapısında başladı. 1998'de Schalke 04 altyapısına geçti ancak büyüme sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Bu dönemi hayatındaki en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak nitelendirdi. 13 yaşında Schalke kendisini yeniden transfer etmek istediğinde, benzer bir hayal kırıklığı yaşamaktan korktuğu için teklifi reddetti.

VfL Bochum ve 1. FC Nürnberg

2007-2009 yılları arasında VfL Bochum'un altyapısında forma giyen Gündoğan, 2009'da 1. FC Nürnberg'e transfer oldu. Bundesliga'ya yükselme başarısı gösteren takımla profesyonel futbol kariyerine adım attı. Nürnberg formasıyla Bayern Münih'e karşı attığı golle dikkat çekti ve takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Borussia Dortmund (2011–2016)

2011 yılında Nuri Şahin'in Real Madrid'e transferinin ardından, Gündoğan 4 milyon avro karşılığında Borussia Dortmund'a katıldı. Teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde gösterdiği performansla kısa sürede takımdaki yerini sağlamlaştırdı.

Dortmund formasıyla:

  • 2011–12 Bundesliga Şampiyonluğu,
  • 2011–12 DFB-Pokal Zaferi,
  • 2013 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali başarılarını yaşadı. Wembley'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ağlarına penaltıdan gol attı. Gündoğan'ın gelişimi, Klopp'un elinde "derin oyun kurucu" rolüne evrilmesiyle hız kazandı.

Manchester City (2016–2023)

2 Haziran 2016'da Pep Guardiola'nın ilk transferi olarak Manchester City'ye 20 milyon sterlin karşılığında imza attı. City kariyerinde;

  • 5 Premier League Şampiyonluğu,
  • 4 EFL Cup,
  • 2 FA Cup,
  • 1 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

2022–23 sezonunda takım kaptanı olarak üçleme (Premier League, FA Cup, Şampiyonlar Ligi) yapan Gündoğan, FA Cup finalinde Manchester United'a karşı attığı iki golle tarihe geçti.

Barcelona (2023–2024)

26 Haziran 2023'te Gündoğan, Barcelona ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Takım adına ilk golünü El Clásico'da Real Madrid'e karşı attı. Ancak takım, mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Manchester City'ye Geri Dönüş (2024)

Bir sezonluk İspanya macerasının ardından 23 Ağustos 2024'te Manchester City'ye döndü. Şampiyonlar Ligi'nde 100. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, 2025 sezonunda Premier Lig'de yeniden golle buluştu.

Galatasaray (2025–Günümüz)

2 Eylül 2025'te Süper Lig devi Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Manchester City ile bedelsiz olarak anlaşıldı. Galatasaray formasıyla kısa sürede liderlik özellikleriyle dikkat çekmeye başladı.

Millî Takım Kariyeri

İlkay Gündoğan, alt yaş kategorilerinden itibaren Almanya Millî Takımı'nda forma giydi. 2011 yılında A Milli formayı ilk kez giydi ve 2012, 2020, 2024 Avrupa Şampiyonaları ile 2018 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. Gündoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı kaptan olarak sahaya çıkardı. Turnuva boyunca gösterdiği performansla övgü topladı. 19 Ağustos 2024'te millî takımdan emekli olduğunu açıkladı.

DİĞER
