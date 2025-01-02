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Haberler Kimdir Survivor Dilşah kimdir? | Dilşah Kurt kaç yaşında, aslen nereli?

Survivor Dilşah kimdir? | Dilşah Kurt kaç yaşında, aslen nereli?

Survivor 2025 Gönüllüler takımında yer alan dilşah Kurt merak konusu oldu. Özellikle yeni sezon tanıtımında adından sıkça söz ettiren Dilşah ile ilgili Survivor Dilşah kimdir? Dilşah Kurt kaç yaşında, aslen nereli? sorguları yapılıyor. Merak edilenleri ise sizler için derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 23:21
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Survivor Dilşah kimdir? | Dilşah Kurt kaç yaşında, aslen nereli?

Survivor'da bu yıl All Star Ünlüler (Kırmızı) Takımı ile Gönüllüler (Mavi) takımı karşı karşıya gelecek. 2025 Gönüllüler kadrosun yer alan Dilşah Kurt ise merak konusu oldu. Peki, Survivor Dilşah kimdir? Dilşah Kurt kaç yaşında, aslen nereli?

SURVIVOR DİLŞAH KİMDİR?

Dilşah Kurt ünlü bir boksördür. Milli Boksörler arasında yer alan Dilşah Kurt, Fenerbahçe Spor Külübünde idi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Kurt, 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası birincisidir.

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