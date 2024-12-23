ARET SAHAKYAN KİMDİR? - Şef Aret Sahakyan nereli, kaç yaşında?

Aret Sahakyan, Bodrum'daki gastronomi sahnesinin gelişiminde öncü isimlerden biri olarak kabul edilmektedir. Türk mutfağını modern ve kişisel bir yorumla sunmaya devam etmektedir. MasterChef 2024'e konuk olan Aret Sahakyan ile ilgili "Aret Sahakyan kimdir? Şef Aret Sahakyan nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

ARET SAHAKYAN KİMDİR?

Aret Sahakyan, Türk mutfağının önde gelen şeflerinden biridir. 1977 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Washington'da işletme eğitimi aldığı sırada, İstanbul'dan gelen Sahir Erozan ile tanışması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Üniversite eğitiminin ardından babasının restoranında çırak olarak çalışmaya başlayan Sahakyan, kısa sürede ustalık mertebesine yükselmiştir. Daha sonra Sahir Erozan'ın daveti üzerine iki yıl boyunca "Cities" adlı restoranda çalışmıştır. Bu süreçte, dünyanın saygın mutfak okullarından biri olan Culinary Institute of America'da eğitim alarak gastronomi alanındaki bilgisini derinleştirmiştir.

Türkiye'ye döndükten sonra Bodrum'daki Maçakızı Oteli'nin mutfak şefi olarak görev yapmaya başlayan Sahakyan, burada Akdeniz ağırlıklı Fransız mutfağı ve modernize edilmiş Türk mutfağı üzerine çalışmalar yapmıştır. Moleküler gastronomi alanındaki deneyimleriyle de tanınan şef, Türk mutfağını modern tekniklerle birleştirerek özgün lezzetler sunmaktadır.

Aret Sahakyan, Bodrum'daki gastronomi sahnesinin gelişiminde öncü isimlerden biri olarak kabul edilmektedir. Türk mutfağını modern ve kişisel bir yorumla sunmaya devam etmektedir.

Aret Sahakyan, Türk mutfağını uluslararası platformda tanıtma ve modernize etme konusundaki çalışmalarıyla tanınan, deneyimli ve yenilikçi bir şeftir.